發現受困泰師生那刻 英專家：如釋重負

2018-07-14 00:39

〔中央社〕在泰國洞穴救援行動中，找到受困足球隊員和教練等13人的英國洞穴潛水專家說，當他清點人數，確定一個也沒少後，頓時「如釋重負」。一場吸引全球目光的空前救援行動就此展開。

泰國「野豬」足球隊小將和他們的25歲教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）6月23日前往泰國北部的睡美人洞（Tham Luang）探險，突如其來的洪水漫入洞穴，一行人被迫撤退到複雜蜿蜒的洞穴內部避難。

經過3天驚心動魄的救援行動，直到10日最後一批人安全救出後，全球關心泰北洞穴救援行動的人們才跟著鬆了一口氣。

這場成功的救援也讓參與其中的潛水專家感到訝異，這群救援人員和泥水與急流奮戰多日，終於找到這群師生，最後成功將全員救出。

率先找到受困師生的2名英國洞穴潛水專家之一史丹頓（Richard Stanton）告訴記者，當他在洞穴內數公里處看到一座岩架的一面垂直岩面，發現受困師生從岩面後方冒出來。

那一刻，史丹頓說，「當時大大鬆了一口氣，如釋重負。剛開始我們不確定他們是否全部存活，隨著他們下來，我一個個點人頭，直到數到13。」

史丹頓和馮蘭滕（John Volanthen）在黑暗的洞穴中發現這群衣衫凌亂、身軀消瘦師生的影像，成為了這次奇蹟生還故事中最感動人心的畫面，引起好萊塢製片的興趣。

又經過了8天時間，才把人全部從洞穴中救出。救援人員冒著生命危險，趕在老天爺再降下大雨前，從蜿蜒複雜、狹窄淹水、氧氣愈來愈少的洞穴中，將這群受困多日的師生救出。

史丹頓說，這次「行動的困難度，遠比其他洞穴潛水救援團隊在世上其他地方完成的任務還要高」。

一名前泰國海豹部隊潛水員在這場救援行動中，因為氧氣耗盡，不幸溺斃。（核稿：劉淑琴/核稿：嚴思祺）