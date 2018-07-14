川普談對俄政策：向來比任何人更強硬

2018-07-14 00:14

〔中央社〕英國首相梅伊今天表示，英國和美國已經同意，應以「團結與力量」和俄羅斯往來。美國總統川普則表示，面對俄國，他始終「比任何人都強硬」。

梅伊（Theresa May）今天與美國總統川普會談後，兩人共同舉行記者會。梅伊在記者會中表示：「我們今天同意，從力量與團結的立場和俄羅斯往來，是很重要的。」

川普則說：「面對俄羅斯，我們始終比任何人都要強硬多了…我們一直對俄國十分強硬。」

川普預定16日在芬蘭首都赫爾辛基與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會。