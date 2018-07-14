批政府監控社群媒體 印度最高院要求說明

2018-07-14 00:18

〔中央社〕印度最高法院今天質疑印度政府計畫設立一監控社群媒體內容的中心，指責政府此舉好像是要「創造一個充滿監視的國家」，要求印度政府兩週內向最高院說明。

綜合印度媒體報導，最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）和兩位法官13日召開合議庭，聽取崔納木國大黨（Trinamool Congress）西孟加拉省議員莫伊特拉（Mahua Moitra）的訴願內容，並於稍後向印度中央政府發出措辭強烈的通知，尋求印度總檢察長維努哥帕爾（K. K. Venugopal）協助。

代表莫伊特拉出庭的委任律師辛赫比（AM Singhvi）指出，印度資訊與廣播部（Information and Broadcasting Ministry）計畫設立一個監控社群媒體內容的「社交媒體通訊中心」，預定在8月20日就設立上述中心所需的軟體、設備和技術等對外招標。

辛赫比說，印度政府準備設立的社交媒體通訊中心，試圖透過WhatsApp、推特（Twitter）、臉書（Facebook）和Instagram等社群媒體帳戶、帳戶的電子郵件來監控與追蹤社群媒體上的內容。

一旦印度政府成功對外招標且雇用民間專業網路監控人士，這些專業網路監控人士將受顧成為政府的「眼睛」和「耳朵」，隨時向政府提供他們所監控到的社群媒體內容。

最高法院合議庭聽取上述陳述後表示，政府希望獲取公民在WhatsApp等社交媒體上的資訊，就如同要「創造一個充滿監視的國家」，因而通知印度中央政府在兩週內就此提出說明。