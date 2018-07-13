「野豬足球隊」獲救 4人可望取得泰國公民身分

2018-07-13 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕從泰國睡美人洞穴幸運獲救的泰北「野豬足球隊」，其中3名球員和帶隊教練都屬無國籍難民，經過這次事件後，泰國政府表示最快會在半年內給予他們「公民身分」。

綜合外電報導，受困隊員阿杜爾（Adul Sam-on）、蓬猜（Pornchai Kamluang）、蒙空（Mongkhol Boonpiam）和教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）都是住在泰、緬邊界的少數族群，即使3名球員擁有泰國當局發放的身份證明文件，但都不被視為是泰國公民。

人權推動者蘇拉朋（Surapong Kongchantuk）表示，無國籍人士在義務教育、出國旅遊或是醫療健保等基本權利都受到限制，進而使得這些人無法取得需要高學歷的更好的工作，以改善生活。而在野豬足球隊教練屬於無國籍人士的情況下，足球隊甚至無法收到曼聯足球俱樂部的邀請賽，阿杜爾、蓬猜和蒙空更不能成為職業足球員。

泰國內政部註冊局長維納斯（Venus Sirsuk）對此回應，地方政府正在著手調查他們是否在泰國境內出生，或是父母其中一方為泰國人，但目前還不清楚多久能夠調查完畢。

泰國人權組織「Fortify Rights」專員普坦妮（Puttanee Kangkun）則指出，這次的救援行動受到國際關注，因此「如果有來自高層官員的政治意願，有可能加快過程，少年們或可在短時間內獲得泰國國籍」，他們盼在人權組織的施壓下，或許最快半年內就能使這4人獲得泰國公民身分。