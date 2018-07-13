女兒潑墨被失蹤 父竟被要求造假病例換輕判

2018-07-13 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子董瑤瓊先前在上海對習近平肖像潑墨，被當局「失蹤」至今毫無音訊，其父董建彪為此抱不平，導致工作沒了還被欠薪，湖南公安局還打電話追查董男下落，竟還要求假造女兒有病的病例，來向上海法院爭取輕判。

曾因拍攝北京驅逐「低端人口」紀錄片而遭拘捕的藝術家華湧，協助住在湖南的董建彪找女兒董瑤瓊，董建彪因此事件已丟了工作，且資方刻意不發給所積欠的3個月薪資，導致董男身無分文，董13日與華湧原要直播簽署不自殺聲明書，卻剛好接到湖南省攸縣公安局追查行蹤的電話。

董男在電話中向公安表示，「我要看我女兒！生要見人，死要見屍！」，並堅持女兒並無任何罪行，但湖南公安卻要求董男假造女兒有病的病例，向上海法院討輕判，董男駁斥「我沒有病！我女兒也沒有病！」，並堅持要為無罪的女兒做辯護人。

湖南公安在電話中不斷詢及董男身在何方，還問董男目前跟誰同行，且不斷向其要求回到故鄉居住地，但董男堅持不透露行蹤，並於影片最後與華湧立下不自殺聲明書，華湧則提到自己是自願幫助董男，「我們聲明不會自殺，也不會認罪，我們精神正常沒有病」。

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