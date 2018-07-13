數學不好？榮景假的？網爆中國能源局「數據下滑稱增長」

2018-07-13 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT上轉載1篇微博的分析文章指出，中國漂亮的經濟數據，疑似造假，甚至把負的改寫成正的。

網友在PTT上爆料，微博上1支名為「藍鯨財經記者工作平台」的帳號，親自計算中國當局公布的2017年、2018年同期數據之後，發現中國當局2018年公布的「與去年同期增長率」，不僅誇大，還把負的寫成正的。

根據微博網友截圖，2017年中國當局公布的6月份「全社會用電量」為5244億仟瓦小時，其中第一級產業為120億仟瓦小時；1到6月的「全社會用電量」則為29508億仟瓦小時，其中第一級產業為509億仟瓦小時。

而到了今年，中國國家能源局公布的資訊竟指出，今年6月份「全社會用電量」中第一級產業共用了65億仟瓦小時，比去年同期增長9.4%，網友自己計算後卻發現，去年同期明明為120億仟瓦小時，今年的數據應該比去年下跌54%；1至6月的第一級產業用電量為328億仟瓦小時，也比去年同期下跌了64%。其他第二級、第三級產業的用電量，也有微幅地造假，真實的數字並不如官方公布的上漲這麼多。

而微博上著名的數據分析帳號「老蠻數據解析站」，轉推了這則微博並補充，中國國家統計局公布的1-5月工業企業利潤總額增長比率也有造假的疑慮，2017年1-5月的中國工業企業利潤總額為29047.6億人民幣，2018年1-5月則為27298.3億人民幣，明明下跌、中國當局卻說上漲了16.5%。但後來中國統計局有專文解釋，這是因為他們今年微調了統計的範圍。

不過，爆料的其中1支帳號「老蠻數據解析站」，已經從微博上消失，疑似是被當局刪除，讓台灣網友紛紛表示「我們懷念他」。