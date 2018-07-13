收賄7億擠身「貪官俱樂部」「河北政法王」張越判囚15年

2018-07-13 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省委原常委、政法委原書記張越，在職時利用職務之便，先後受賄近1.57億元人民幣（約新台幣7億2000萬），遭到「雙開」。江蘇省常州市中級人民法院昨天判處15年徒刑，並追繳受賄所得。

綜合媒體報導，有「河北政法王」之稱的張越，外傳是先前落馬的政治局常委周永康親信。現年57歲的張越，出身基層民警，於2008至2016年間曾先後擔任河北省公安廳黨委書記、河北省公安廳廳長、河北省委常委、政法委書記等職務，擁有完整的政法系統工作背景。

不過，他後來卻利用職務之便，分別為相關單位及個人，在土地開發、工程承攬、案件處理及職務晉升等事項上牟取利益，並直接或透過特定關係人收受他人財物，共收賄近1.57億元人民幣。張越隨後於2016年4月16日落馬，3個月後被「雙開」（開除黨籍、開除公職）。張越也因此被中國媒體戲稱擠身「億元貪官俱樂部」。

據《中國新聞網》引述《央視》報導，張越當庭懺悔，「俯首待判」，並稱貪心私慾使自己失去良知和理智，「將職務當成貪腐的資本，拿權力作為交易的籌碼」，法律意識淡薄，對黨紀國法缺乏敬畏，「觸碰帶電的高壓線」，致使最終以自己的政治生命，人身自由和家人的幸福生活買單。張越最後感嘆，「人生什麼藥都有，就是沒有後悔藥」，稱自己已「追悔莫及，悔之晚矣」。

江蘇省常州市中級人民法院認為，張越雖因受賄金額龐大，致使國家及人民之利益蒙受重大損失，但鑒於自動投案後，如實供述罪刑，當庭懺悔，並舉發他人重大犯罪，經查證屬實，具有重大立功表現，且已追繳大部分受賄所得，依法減輕罰則，最後判處張越15年徒刑，併科罰金500萬元人民幣，並追繳張越其餘受賄所得。張越當庭服從判決，不上訴。