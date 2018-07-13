東京「台灣精品展」 美魔女黑木瞳站台力挺台灣貨

日本人氣女星黑木瞳為台灣精品站台，透過她經常利用兩天一夜的假期訪台。（記者林翠儀攝）

2018-07-13 19:18

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本人氣女星黑木瞳站台力挺台灣貨，13日在設於東京車站的台灣精品展展場亮麗登場吸引眾人圍觀。非常愛台灣的黑木瞳透露，經常利用2天1夜的假期到台灣訪友、看中醫和買茶，大讚台灣製品精美又充滿童趣，希望能有更多台灣的商品進入日本，讓更多人認識、進而愛用。

由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的台灣精品展，已連續第5年在日本登場，今年以「魅力的臺灣」為主題，從13日至15日的日本3連休期間，在東京車站KITTE購物中心展開。今年以資通訊、運動休閒、家居生活用品、美容科技及智慧城市等5大主題展出28家廠商75件產品，首日開幕儀式共吸引500多位日本買主、媒體及民眾到場一睹台灣精品的風采。

開幕儀式由外貿協會秘書長葉明水主持，駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、日本貿易振興機構（JETRO）理事水井修、東京都政策企畫局次長松下隆弘、日本商工會議所理事青山押悅、台灣精品日籍評審委員押村征二郎，及女星黑木瞳共同剪綵。

同時擔任活動代言人的黑木瞳，今天以一襲粉紅色的唐裝風繡花連身裙登場，現年57歲的她充分展現了「美魔女」的魅力。黑木瞳表示，第一次訪問台灣是在2002年配合電影「暗水幽靈」上映宣傳，當時受到熱情的歡迎，從此愛上了台灣。此後，只要遇到2天連休，即使只能住1晚也會趁機飛到台灣，雖然很短暫但經常訪台。黑木瞳說，現在回想起來，她訪台很少去觀光，大都和朋友見面，有時還會去看中醫、按摩，還去茶行買茶葉。最喜歡的台灣美食首推鼎泰豐小籠包。

除了台灣的美食和人情味充滿魅力之外，黑木瞳說，台灣保存了傳統文化同時發展現代化尖端科技，兩者兼容並蓄令她印象深刻。黑木瞳今天也提早到場並親自體驗參展的台灣精品，最喜歡鳥籠形狀的間關無線音響燈、電動自行車、小型無人機和電腦使用的LED照明散熱風扇等製品。她表示，現場有很多產品非常精美且充滿了童趣，每件都能在當場玩賞體驗，希望大家到場參觀。

駐日代表謝長廷於致詞中向媒體介紹台日關係密切，雙方人民往來熱絡，我們應將各自優良產品介紹給對方。葉明水則表示，台日企業產銷合作久遠，日企擅長研發、台企擅長供應鏈整合，雙方可以合作互補，找出創新的商業模式，拓銷第三地市場。

葉明水在會後接受訪問時也透露，貿協和JETRO最近在台北召開雙方的年度會議，達成重要的協議。由雙方的企業互相派人到日本或台灣來實習，藉由雙方深度的交流，了解彼此的市場，促進台日之間的貿易往來。