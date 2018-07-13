英國「反川」示威遍地開花 「川普屁孩氣球」飄揚倫敦上空

身長6公尺的川普屁孩嬰兒氣球，在眾人矚目中升空。（歐新社）

2018-07-13 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日展開他訪英行程的第2日，目前正在與英國首相梅伊會面，兩人在倫敦郊區契克斯（Chequers）會面的同時，從牛津的布萊海姆宮（Blenheim Palace）外、到倫敦市區，英國各地有數十場抗議川普到來的抗議示威，正在同時進行。

綜合外電報導，抗議川普的到來，英國各地總共有數十場「反川」示威，同時在今日舉行，其中最大的1場舉辦於特拉法加廣場（Trafalgar Square），預計將有上萬人參加。而萬眾矚目的「川普屁孩氣球」，則於今日稍早，在無數英國民眾的矚目中，在倫敦國會廣場升空。

成千上萬手持平底鍋、鼓、喇叭、口哨的英國民眾，在街上怒吼「川普只會說謊」、「英國不歡迎川普」、「把你的手從我的權利上拿開」等口號，並舉著「#垃圾川普」、「（川普）頭髮底下沒什麼東西」、「帶我去個沒有川普的星球吧」等標語，抗議川普這次來訪，一場場的抗議活動在英國各處遍地開花。

成千上萬手持平底鍋、鼓、喇叭、口哨的英國民眾，抗議川普這次來訪。（路透）

英國抗議川普的民眾舉著寫有，「如果你討厭川普，那就吹響號角吧」的標語。（法新社）

英國民眾舉著「#垃圾川普」的標語，參與抗議活動。（美聯社）

參與遊行的民眾舉著「帶我去個沒有川普的星球吧」的標語。（彭博）