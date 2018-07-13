「英格蘭輸球妳會被狠打」 國旗傷口廣告關注世足家暴

女子的紅潤臉頰上有個縫合的傷痕，貼上白色繃帶形成瑞士國旗。（圖擷取自NCDV臉書）

2018-07-13 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕4年一度的俄羅斯世界盃足球賽，掀起全球球迷瘋狂，紛紛為支持的球隊加油，廣告商也不會放過這次機會，中國雖未打進世足賽，卻成為最大的官方贊助商，總支出超過8億美元（約新台幣244億）。比利時、英格蘭台灣時間明（14）晚10點爭奪季軍，正巧有家暴協會近期利用高曝光度、投放廣告，喚起大眾對家庭暴力的重視。

綜合外媒報導，英國蘭開斯特大學（Lancaster University）針對過去3次的世足賽研究發現，英格蘭隊輸掉一場比賽時，家暴事件上升38%；但英格蘭獲勝或平手時，家暴事件也會增加26%。

「如果英格蘭遭到對手狠狠地打擊（輸掉比賽），那麼妳也會跟著被打」英格蘭的廣告畫面中1名女子的嘴唇及鼻子有鮮血畫成十字，極似英格蘭的國旗。其他國家也有類似的家暴廣告，例如比利時是一名男子的側臉因為被毆打，臉上有紅腫瘀黑的傷口，及藥膏，正巧顏色分別比利時國旗的配色黃、紅、黑。

瑞士的廣告則是一名女人臉頰紅潤、帶有傷痕，傷痕上用兩個白色繃帶黏住，形成十字型，與該國國旗類似。

「讓人們不再害怕談論家暴」英格蘭國家家暴協會（The National Centre For Domestic Violence，簡稱：NCDV）CEO格羅夫斯（Mark Groves）表示，近年家暴並沒有認真被對待，所以協會決定要創造一個對話空間，讓受暴者不再害怕，得到他們所需要的支持。

格羅夫斯認為，天氣炎熱、酒精及龐大的人群的結合，可能是造成世界盃的家暴案件上升原因。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆