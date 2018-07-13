梅伊尷尬！ 川普直言：英前外長會成為偉大首相

川普受訪時直言，他認為剛請辭不久的前外交大臣強森，未來將會成為偉大的首相，絲毫不給梅伊面子。圖為川普與美國第一夫人梅蘭妮亞。（美聯社）

2018-07-13 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日將正式會晤英國首相梅伊，在正式商談之前，川普前一天晚上受訪時痛批，「梅伊的軟脫歐計畫，會『殺死』英美貿易」，並說剛請辭不久的前外交大臣強森，未來將會成為偉大的首相，絲毫不給梅伊面子。

綜合外電報導，美國總統川普剛到英國訪問不到一天，就屢屢語出驚人，他在昨日的晚宴途中受記者訪問時表示，英國首相梅伊都不聽他的建議，「現在這個版本的脫歐，只著重處理歐盟與英國的關係，沒有考量到美國，因此它將會殺死英美的貿易關係」。

川普昨日還稱讚剛辭職的前外交大臣強森（Boris Johnson），「將會成為1位偉大的首相」，對於稍早才共享晚宴的現任首相梅伊，絲毫不留情面。

而儘管川普不會到倫敦市訪問，倫敦市長薩迪‧可汗（Sadiq Khan）卻仍難逃川普的銳利批評，「我認為讓百萬名移民進入倫敦居住，是非常、非常令人悲傷的事」，「倫敦有1位做了許多恐怖工作的市長，他（薩迪‧可汗）在防堵恐怖主義上，做得非常糟」。