黑影亂入主播台遞稿 中國官媒火速下架出包畫面

每天晚上7點會向中國13億人播報新聞的央視新聞節目《新聞聯播》，昨天傳出放送事故，有一名疑似工作人員突然走到直播台前，一度擋住當時正在播報新聞的主播，畫面上看起來就像是一道黑影入侵。（圖擷自YouTube）

2018-07-14 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕每日晚間7點會向中國13億人播報新聞的央視新聞節目《新聞聯播》，昨天傳出放送事故，在節目播送中，有一名疑似工作人員突然走到直播台前，一度擋住當時正在播報新聞的主播，在畫面上看起來就像是一道黑影入侵，雖然事後該片段疑似已遭到置換，但這段出包畫面已在網路傳開，引發外界議論。

綜合媒體報導，中國3大官媒之一的《中央電視台》，每天晚上7點都會播出長約30分鐘的《新聞聯播》，但12日晚間該時段節目疑似發生放送事故，當時兩名主播播報新聞時，突然有一個「黑影」闖入鏡頭，甚至將右邊的男主播郭志堅整個人直接擋住，疑似是一名工作人員為了向主播遞稿子，才闖到主播台前。

雖然兩名主播全程都面不改色，持續播報新聞，讓網友稱讚，但事後節目重播時，黑影闖入的畫面已被替換成正常的播報畫面，疑似是換成補拍的片段，社群媒體的相關搜索結果也被屏蔽，疑似被當局迅速噤聲，不過該段出包畫面已在網路流傳及轉載，讓不少觀眾驚訝不已。