駭人勸世圖！男孩騎單車沒戴安全帽 摔成這樣...

美國一名青少年日前與朋友騎腳踏車出遊發生意外，由於沒有戴安全帽，頭部受到嚴重撞擊，頭骨裂成3塊。（圖擷取自臉書）

2018-07-13 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名13歲的青少年傑克（Jack）日前與朋友騎腳踏車出遊發生意外，由於沒有戴安全帽，頭部受到嚴重撞擊，頭骨裂成3塊，奄奄一息。所幸經搶救後撿回一條命，傑克的母親與目擊女警決定公布這張X光照，提醒所有腳踏車騎士都應配戴安全帽。

女警凱倫（Karen Stanton）於上月底在臉書上分享了這段經歷，當天她正值休假，與女兒一同外出，突然目擊了傑克被撞飛的一刻，當他摔落時，頭部受到重創。他的幾位同伴及其他路人全都嚇傻。凱倫立刻扮演起警察的角色，安撫週遭情緒且冷靜求救。不過她坦言，「我能感覺到他受到嚴重的頭骨骨折，並擔心他會死在我的懷裡。」

所幸經過搶救後傑克順利復原，不過這卻讓他的母親了解問題的嚴重性，據《每日郵報》報導，她表示家中有安全帽，「只是希望我能更加強這條規則」。她心有餘悸地說，「現在我不想讓我的孩子再騎腳踏車，但如果哪天我允許了，我肯定會確保他們擁有所有的安全裝備，我也會和他們在一起。」

凱倫也透過臉書提醒所有孩子，「我不在乎戴安全帽會『不酷』，還是『我的夥伴都沒戴』」她以一個母親的心態吐露，「你們是我們的嬰兒、我們的心跳、我們的世界。沒有人認為意外當下的傑克看起來『很酷』，讓自己成為戴安全帽團體中的一員吧。」