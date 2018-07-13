逼完北約提高軍費 川普要促成向美軍購

2018-07-13 17:36

〔中央社〕美國總統川普正力促北大西洋公約組織（NATO）盟國增加防衛支出，他今天表示，他已準備好要幫助較小的北約盟國購買美國武器。

川普說，在與北約峰會時，有多個國家同意增加防衛支出。他在會後表示，在布魯塞爾的峰會期間，部分較不富裕的北約成員問他能否協助購買美國裝備。不過川普並未明確指出提出請求的國家。

川普在會後記者會說：「他們確有詢問我，能否向美國購買軍備、能否請我幫忙，我們會幫他們一把。我們不會提供資金給他們，但會確保他們能得到款項及其他各種東西，以便他們能向美國買（武器），因為美國能造出目前世上最好的軍備，包括最好的戰機、飛彈、槍械以及所有東西。」

川普聲稱在峰會取得個人勝利，因為他在北約峰會上告訴盟國，要不就提高防衛支出，要不就失去美國的支持。

川普政府一直推動「購買美國貨」（Buy American）政策，以便為軍火生意賺進數十億美元收益。然而此一政策引起歐洲疑慮，有些歐洲國家認為，川普不斷要求北約成員增加軍事支出，主要目的是要增加武器銷售。

川普並未把軍售與說服北約國家修正防衛支出過低這兩者直接連結，只誇耀美製裝備的好處，「大家都想買我們的軍備..所以我們幫助一些國家達成願望」。

川普還逐一列出美國首屈一指的軍火製造商，包含洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）、波音（Boeing Co.）和諾斯普格拉曼（Northrop Grumman Corp.）等。

其他因美國軍售政策而獲益的企業，包含飛彈製造商雷神（Raytheon Co.），以及建造作戰艦艇與其他軍備的通用動力（General Dynamics Corp.）。