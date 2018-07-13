小智踩種族歧視紅線？ 新一集《寶可夢》遭美國禁播...

寶可夢動畫踩美國種族議題紅線，可能遭禁播。（圖片取自網路）

2018-07-13 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕家喻戶曉的「精靈寶可夢」無疑是老少咸宜的動畫、電玩作品，但近來動畫中的一個情節大踩美國種族議題紅線，將面臨禁播命運。

綜合外媒報導，《精靈寶可夢 太陽&月亮》第64集中，小智為了要了解「投擲猴」，決定以易容的方式接近牠們，其中一個環節就是將臉部塗黑，這樣的舉動觸及了美國種族議題紅線，該集將不會在美國播出。

這並非寶可夢首次因種族問題在美遭禁，早在2002年，「迷唇姐」因為被設計為黑色皮膚和豐厚嘴唇，被控是在冒犯非裔美國人，官方後來決定將迷唇姐的膚色改為紫色，避免了後續爭議，但初版迷純姐出現的集數仍遭永久跳過。報導中提到，若官方願意像修改迷唇姐一樣更改爭議內容，《精靈寶可夢 太陽&月亮》第64集仍有可能放行。