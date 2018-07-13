小智踩種族歧視紅線？ 新一集《寶可夢》遭美國禁播...

2018-07-13 16:38
寶可夢動畫踩美國種族議題紅線，可能遭禁播。（圖片取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕家喻戶曉的「精靈寶可夢」無疑是老少咸宜的動畫、電玩作品，但近來動畫中的一個情節大踩美國種族議題紅線，將面臨禁播命運。
綜合外媒報導，《精靈寶可夢 太陽&月亮》第64集中，小智為了要了解「投擲猴」，決定以易容的方式接近牠們，其中一個環節就是將臉部塗黑，這樣的舉動觸及了美國種族議題紅線，該集將不會在美國播出。
這並非寶可夢首次因種族問題在美遭禁，早在2002年，「迷唇姐」因為被設計為黑色皮膚和豐厚嘴唇，被控是在冒犯非裔美國人，官方後來決定將迷唇姐的膚色改為紫色，避免了後續爭議，但初版迷純姐出現的集數仍遭永久跳過。報導中提到，若官方願意像修改迷唇姐一樣更改爭議內容，《精靈寶可夢 太陽&月亮》第64集仍有可能放行。
アニポケのサトシのナゲツケサルのコスプレが黒人差別に当たるとかでアメリカで放送禁止だって。— リザードマン （@lizardman1990） July 11, 2018
ほんとアメリカ人って何でもかんでも差別にしたがるよね。
これって暗に「黒人は猿と同列」って言ってるようなもんなんだけどね。 pic.twitter.com/TKN895TrqU