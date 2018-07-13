中國航班機驟降7000公尺 副駕駛抽電子菸惹禍

中國民航局今天公布初步調查報告指出，副機長在駕駛艙內抽電子菸，錯誤關閉空調組件才導致客艙失壓。（美聯社）

2018-07-13 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空（以下簡稱國航）一班從香港飛往大連的航班，日前出現緊急驟降7000公尺狀況，機組人員還一度發出「Mayday」的求救信號，中國民航局今天指出，事發原因是副駕駛值勤時抽電子菸，結果誤關閉空調組件，才導致座艙失壓。

綜合中國媒體報導，中國民航局航空安全辦公室今天舉行記者會公布初步調查報告，報告指出，中國國航CA106航班副機長在航行過程中菸癮難耐，於是在駕駛艙中抽起電子菸，為避免菸味瀰漫至客艙，他在沒有通知機長的情況下，錯誤關閉循環風扇旁的空調組件，導致客艙氧氣不足，機上也響起座艙高度警示。

該班機出現異常狀況後，機長向航管申請下降飛行高度，但機艙仍無法順利增壓，這時機長緊急發出求救信號，並在接下來的12分鐘內大幅下降飛行高度至3040公尺，降幅超過7000公尺，所幸最終並未發生憾事。

中國民航局指出，此上為初步調查結果，目前民航東北局已將該班機的飛行數據紀錄器（FDR）與駕駛艙語音紀錄器（CVR）送交民航航科院進行譯碼分析，若一切屬實，將依法規對失職人等嚴厲懲處。