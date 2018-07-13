葡萄牙國會通過！ 16歲起可自行改變性別和名字

葡萄牙國會12日通過了一項新法案，允許公民從16歲開始可以自己改變性別和姓名，而且不用醫療診斷。（路透）

2018-07-13 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙國會昨（12日）通過了一項新法案，允許公民從16歲開始可以自己改變性別和姓名，而且不用醫療診斷「性別認同混亂」，就能自行決定要不要進行變性手術，但此法案仍需總統簽字才能實施。

據《法新社》報導，葡萄牙左翼集團黨（Left Bloc）國會議員庫尼亞（Sandra Cunha）表示，葡萄牙加入丹麥、馬爾他、瑞典、愛爾蘭和挪威，成為第6個授予變性自主權的歐洲國家，不用監護者的同意，也不用關於性別認同的診斷書。

庫尼亞在該法案進行投票表權前，在國會辯論會上強調，「沒有人需要第三方才能知道自己是男人或女人、是男孩或女孩。」在過去2011年通過的法律中，如果民眾要進行變性手術，那麼就需要有醫生診斷性別認同的狀況。

現在新法案雖然通過了，仍需要保守派的葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）簽字生效。德索薩4月中旬時曾否決了國會通過的第一版法案，他希望對16至18歲的未成年人來說，若要做變性手續仍必須要有醫療報告。不過，他也支持不應將跨性別認同視為異常病理或精神狀況。

另外，該法案也規定不得對出生時擁有男女生殖器的雙性寶寶動手術，必須等他們長大後自行決定。