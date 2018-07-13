還有人沒救出...日男划艇救援累暈 倒下前仍心繫災民

野村持續划船進入災區救人，直到筋疲力竭倒下為止。（擷取自《朝日新聞》）

2018-07-13 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本西部近日遭逢世紀暴雨，超過200人不幸罹難，且有多人失蹤，傷亡人數現仍持續攀升。當地一名男子為搶時間救人，不停划著橡皮艇往返災區，總共救出了約20人，但他最終因脫水及體力不支暈厥倒下，所幸並無大礙。

根據日本《朝日新聞》報導，31歲上班族野村浩史與父母同住的岡山縣倉敷市真備町，是這次豪雨重災區，6日深夜連夜大雨降下，當地發布避難通報，野村擔心家中汽車故障，便獨自一人駕車至位於高處的公園避難。沒想到數小時後，他收到父母的訊息並於翌日清晨駕車趕回家時，才發現整個社區已全變了樣。

7日早上8時許，野村才剛停好車，大水淹沒整個社區的畫面便映入眼簾，有老爺爺在水淹及胸的陽台求援，有熟人在屋頂上揮舞毛巾，還有小孩子的身影。野村見狀立即將車內放置的釣魚用橡皮艇充氣，並開始依序讓民眾上船。由於橡皮艇一次最多只能承載3人，野村便開始划船往返災區，將民眾一個個救出。

報導指出，野村從前一晚開始就完全沒有進食，也幾乎沒有補充水分，在划船救人行動展開4小時後，野村共救出約20人，但他的手也已失去知覺，接著更出現脫水及口齒不清的症狀，隨後便暈厥倒下。據悉，野村在失去意識前喃喃唸著「還有人沒救出」、「不去救人不行」，他的朋友見狀立即將他扶至一旁休息，並接手橡皮艇救援工作持續至晚間7點左右。

野村隨後被送到醫院治療，並於10日下午康復出院。據稱，他恢復意識的第一句話是「我還活著啊」，而一名被他救出的69歲男性回憶當時情況仍餘悸猶存，表示若救援晚到20分鐘可能就撐不下去了，「真的非常感激」。