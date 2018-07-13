22人控爽身粉致癌 嬌生判賠1430億

嬌生公司目前面臨至少9000起與滑石粉相關的訴訟。（美聯社）

2018-07-13 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生品大廠嬌生（Johnson & Johnson）再次打輸一起爽身粉致癌官司，美國密蘇里州法院昨天判決，嬌生必須賠償46.9億美元（約新台幣1430億元）給22名因使用爽生粉而罹患卵巢癌的原告。

路透社報導，這次的判決，是嬌生集團面臨被指控爽身粉產品致癌中，判賠金額最高的一起。密蘇里州聖路易市（St. Louis）陪審團昨天宣布，嬌生必須付給22名原告5.5億美元的補償性賠償，以及41億4000萬美元懲罰性賠償。

嬌生否認旗下爽身粉產品含有致癌風險、石棉，並說明過去研究顯示，爽身粉的安全無虞，且嬌生過去曾因司法管轄權疑義，成功逆轉相關判決結果。

對於該判決，嬌生發表聲明痛批，這項判決根本不公平，因為多數原告都不住密蘇里，卻到密蘇里提告，強調一定會繼續提出上訴。

嬌生公司目前面臨至少9000起與滑石粉相關的訴訟，嬌生自2016年2月在美國密蘇裡州首起敗訴案件後，目前面臨至少6起敗訴案，但多起案件則是陸續被駁回、重審；如2017年時，嬌生曾被判賠償一名加州婦女4.17億美元（約新台幣127億元），這名婦女稱因長期使用嬌生含滑石粉的爽身粉而罹患卵巢癌，不過最後法官以證據不足要求重審。