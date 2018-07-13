山寨韓流！ 中國企業偽裝成南韓商店騙越南人

中國上海MUMUSO企業在越南胡志明市偽裝成南韓公司營業，店內不時播放韓流音樂，產品的標籤上也都寫著韓文，讓當地人誤以為是南韓商店，但事實上是間不折不扣的中國山寨店。（圖擷取自臉書）

2018-07-13 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海MUMUSO企業在越南胡志明市偽裝成南韓公司營業，店內不時播放韓流音樂，產品的標籤上也都寫著韓文，讓當地人誤以為是南韓商店，但事實上是間不折不扣的中國山寨店。

《朝鮮日報》報導，MUMUSO並非南韓企業，總部在中國上海，商品也並非在南韓生產或產自南韓海外的工廠，已經超出山寨貨的程度，而是「山寨韓流」。

大韓貿易振興公社（KOTRA）胡志明貿易館的相關人士認為，中國企業利用韓流在亞洲掀起的人氣，逐漸開設山寨南韓的生活綜合用品店。

報導提到，不僅MUMUSO在胡志明市開設山寨韓流賣場，MINIGOOD和ilahui等中國企業也偽裝成南韓商店，這3間中國企業分別在全越南開設27家、15家和28家賣場。

MUMUSO在其產品的說明書上有很小的字標示中國產和總部位於中國，目前是否合法仍不明確。胡志明貿易館的相關人士說，為避免中國企業破壞南韓商品的口碑，他們正在與越南政府協調，想出應對方案。