英國脫歐計畫細節公布 5大重點報你知

2018-07-13 13:26

〔中央社〕英國今天訂出脫歐後與歐洲聯盟（EU）未來經濟和安全關係的計畫細節。這項計畫上週經過英國首相梅伊（Theresa May）內閣同意，但有2名大臣請辭，抗議遵循歐盟的貨品貿易規則。

這項計畫設想與歐盟達成全面的「聯合協議」，涵蓋從能源、飛航到貿易和分享犯罪紀錄資料等不同領域的協議。以下是法新社整理的5大重點：

●貨品貿易

英國和歐盟將針對貨物維持採用「共同規則」，確保製造業和農業、食品和漁產品跨境貿易順暢。這項計畫提議取消關稅、限額和原產地要求規則，英國也會參加藥品、化學和航空監管機構，用意為保障複雜的供應鏈和準時生產過程，這對汽車業等產業尤為重要，同時也避免英屬北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭之間設有邊境檢查站。

●金融服務業

倫敦金融公司會因為這項計畫喪失與歐盟成員國自由貿易的「牌照通行權」，但所謂的「同等性機制」讓金融公司同意遵守歐盟規則，持續進入歐盟市場。

這項計畫要求制定採用同等性機制的混合型協議，但也承認英國和歐盟金融監管機構之間「廣泛的監理合作和監管對話」。

●歐盟法院

將由英國的英國法院和在歐盟國家的歐盟法院執行出自於協議的權利，歐洲法院（European Court of Justice）對英國的直接管轄權也會結束。但每個領土的法院都應該將相關判例納入考量，確保對協議有一致的解釋。英國若加入由歐洲法院管轄的歐盟機構，就必須尊重其重審結果。

歐盟和英國將設立政治機關和官方級技術委員會監督這項協議，若有必要，會將爭議提交獨立仲裁。

●移民

歐盟人民自由遷徙英國將劃上休止符，國會將制定未來的移民計畫，但會與歐盟尋求互惠的「流動協議」。

英國想要支持企業在這兩個區域之間調動員工，不只允許學生和年輕人流動，也允許公民不需觀光簽證，就能自由出入境旅遊，並從事暫時的商業活動。

協議也應納入確保在歐盟國家退休的英國人，能享有退休金和醫療健保。

●安全

英國想要有持續分享犯罪紀錄和航空乘客資料等內部安全的新協議，還有類似歐洲拘捕令（European Arrest Warrant）的引渡安排，以及密切參與歐洲警政署（Europol）等機關事務。

外部安全方面，英國希望與其他歐盟領袖進行定期對話，像是討論制裁。也希望繼續參與歐盟伽利略（Galileo）衛星導航系統研發工作。但接受與歐盟「觀點的基本差異」，不過歐盟已拒絕英國加入伽利略項目。