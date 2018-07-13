開羅機場外突傳大爆炸 12人受傷

埃及開羅國際機場外發生化工廠劇烈爆炸，導致12人受傷送醫。（美聯社）

2018-07-13 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕埃及開羅國際機場附近，在當地時間12日晚間突然發生化工廠巨大爆炸，導致12人受傷送醫，但目前並不清楚受傷程度是否嚴重。

據《BBC》報導，有目擊者表示，爆炸聲震耳欲聾，從遠處可以看到火焰。一名埃及軍方發言人表示，爆炸是由於燃料儲存設施的高溫所造成的。埃及民航部長馬士禮（Younis al-Masri）指出，機場的班機起降並沒有受到影響。