5300年前人類吃什麼？ 冰人奧茲的最後一餐脂肪超多！

活在5300年前的冰人奧茲（Iceman Oetzi）的遺體，最後一餐吃得又豐富，但特別的是脂肪吃得超級多。（美聯社）

2018-07-13 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕阿爾卑斯山脈一處冰川中，在1991年發現了冰人奧茲（Iceman Oetzi）的遺體，他生活在距今5300多年的古老時代裡。科學家最近揭露了奧茲最後一餐吃了什麼，其實他吃得營養很均衡又豐富，但特別的是脂肪吃得超級多。

據《BBC》報導，冰人奧茲胃裡有山羊脂肪、野生鹿肉、古老小麥（Einkorn）和有毒的蕨類植物。這一餐脂肪含量高達50％，遠遠超出現代平均飲食的10％。

義大利波札諾的木乃伊研究所博士麥克斯納（Frank Maixner）說，如果考慮到冰人生存的海拔高度，就可以知道他需要非常高的能量供應，最好的方法就是吃脂肪，這能讓他在惡劣環境中生存。

科學家們推斷脂肪來自阿爾卑斯山羊，一種生活在歐洲阿爾卑斯山脈的野山羊，但脂肪的味道應該不太好。麥克斯納說，考慮到沒有鹽巴，這種脂肪幾乎難以下嚥。至於蕨類植物，可能是冰人已經懂得服用草藥，或者是把食物包裹在蕨葉中，不小心吃進了這種有毒的植物。

雖然冰人不像現代人一樣，吃了一堆會危及健康的加工食品，但他體內已有動脈阻塞的跡象。不過，冰人奧茲可能是死於戰鬥，因為他的身上有幾處傷口，自己也有攜帶銅斧等武器。

該研究發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊上，以前對冰人的飲食有過分析，但並沒有詳細說明，最近的調查則是奠基於冰人胃裡的內容物。事實上，冰人的胃最近才發現，因為他的身體木乃伊化後，胃移到了不正常的地方。