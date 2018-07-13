3000年前至死不渝的愛！ 人妻自願殉情陪葬亡夫

烏克蘭佩特里基夫（Petrykiv）村落，發現一座距今約3000年的特殊墳墓，墓中有一對史前時代的男女，女子環抱平躺的男子。（圖擷取自Mykola Bandrivsky臉書）

2018-07-13 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭的佩特里基夫（Petrykiv）村落，發現一座距今約3000年的特殊墳墓，墓中有一對史前時代的男女，女子環抱平躺的男子。考古學家認為，女子可能是自願喝下毒藥在墓中陪伴死去的亡夫。

綜合媒體報導，烏克蘭考古學家班卓斯基（Mykola Bandrivsky）表示，這對男女為青銅器時代的維斯托斯卡亞（Vysotskaya）的史前人類，他對這項「摯愛情侶葬」進行研究，認為這是一個獨特的墓葬，兩人的臉互相凝視著對方，女人的右手穿過背後環抱著男子，左手則放在男子的肩上，雙腿微彎緊貼在男子身上。兩人身上都有青銅飾品，頭部附近還放著一些陶器，包含1個碗、1個瓶子和3個水瓢。

班卓斯基認為，如果女子已經死亡才下葬，不可能擺出這樣的姿勢。此種古老的文化，因其「柔情」的墓葬而聞名，他曾對此類墓葬進行過分析，從他們的觀點來看，這個女人是自願陪葬，因為她不想要再嫁，寧願和丈夫一起死去。

班卓斯基說，婚姻在維斯托斯卡亞文化中得到很好的發展，夫妻雙方的責任明確，文化中的信仰認為，女性願意為她的男人而死，「她可能喝下一杯毒藥，讓她能輕鬆無痛地陪伴亡夫。」