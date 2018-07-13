造神造過頭？港媒爆中官方下令撤習近平肖像

港媒爆料，官方已開始通知撤下含有習近平肖像的文宣品。（美聯社）

2018-07-13 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平上任後打造個人崇拜，路上標語、肖像隨處可見，但有港媒指出，中國國內開始要求撤下所有畫有習近平畫像的宣傳品，引發外界聯想。

根據香港《蘋果日報》報導，有消息人士提供一家北京物業公司的內部公告，內容寫道，接獲市公安部門緊急通告，要求各單位立即撤下一切含有習近平畫像的海報和宣傳品。報導指出，雖然此事的背景為日前一名女網友對中國海航集團總部的習近平畫像潑墨，且過程全程直播，進而引發模仿效應，但有分析指出，不排除是中國共產黨內對宣揚領袖的手法頗有微詞，撤像可能是習所下達的命令。

此外，中國官媒《新華網》近日轉發一篇歷史文章，內容為中國前領導人華國鋒當年因支持下屬對他實行個人崇拜，遭中共黨中央紀律檢查委員會調查後認錯，當年中共也曾下令肅清個人崇拜，不得掛放領導人肖像，文中的論述被外界認為是針對習近平而來。

報導指出，中國官媒《人民日報》於7月9日的頭版，竟完全不見習近平3個字，海外明鏡網創辦人何頻表示，這應是5年來首次發生這種情形，認為習自己可能也發現個人崇拜搞過頭。