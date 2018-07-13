以後睡醒要吻誰...潛水英雄遺孀悼念亡夫 願少年勿自責

英勇犧牲的前泰國海豹隊員遺孀在IG發文悼念亡夫。（擷取自IG）

2018-07-13 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕泰國少年足球隊球員與教練共13人受困山洞長達18天，所有人最後都獲救，然而，一名自願前去救援的前海豹隊員在行動中不幸缺氧身亡，被外界封為英雄，其遺孀近日發文表達對亡夫的思念之情，同時呼籲少年足球隊員們不要為此感到自責。

38歲的前泰國皇家海軍海豹部隊菁英成員庫南（Samarn Kunan）自願參加「睡美人洞」救援行動，由於該洞穴途長路遠，他在執行一項夜間任務時出現缺氧狀況，同行的夥伴察覺不妙立即施救，然其仍回天乏術。事發後外界感念其犧牲，將庫南封為英雄。

庫南遺孀瓦莉芃（Valeepoan Kunan）近日在Instagram上傳亡夫的黑白照片，並寫道「我愛你，我好想你，你是我一生的摯愛。從今以後當我睡醒時...要吻誰呢」，思念之情溢於言表。瓦莉芃接著寫道「我想告訴男孩們，請不要為了他（指亡夫）的死責怪自己」。

來自世界各地的人們紛紛向她致哀，有人寫道「你的丈夫是如此勇敢，全世界不會忘記他的善舉，及他為了拯救這些男孩所做的一切」，也有泰國藝術家表示將在該洞穴所在的城市為其建立一座雕像，以紀念他的勇氣與犧牲。