外籍留學生遭中國人殺害 強國網友叫好：死不足惜！

中國南京驚傳外國人遭鬥毆致死，一名巴基斯坦留學生帶中國女友行經街頭，與一名中國男子發生口角爭端，中國男子持刀將巴國留學生殺害。（圖擷取自微博）

2018-07-13 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京驚傳外國人遭鬥毆致死，一名巴基斯坦留學生帶中國女友行經街頭，與一名中國男子發生口角爭端，中國男子持刀將巴國留學生殺害。事件發生後，不少中國網友卻認為，外國留學生死不足惜。

綜合媒體報導，11日凌晨2時40分左右，26歲的受害莫姓巴國留學生，當時帶中國女友行經南京碑亭巷時，與一名騎車的28歲中國叢姓男子因口角發生爭鬥，叢男持刀行兇。警方趕至現場後，將留學生送往醫院，但因傷勢過重，搶救無效死亡。

行兇畫面流傳到網路後，由於受到網路抵制外國人的風潮，不少中國網友叫好，認為該外籍留學生死不足惜。網友表示，「如果是高端人才，我點個蠟燭，如果是洋辣雞，我只能說幹得漂亮」、「鬼佬滾出中國，洋垃圾」、「洋垃圾不是人！」、「補貼的洋垃圾，各種上中國妞」、「殺得好」、「洋垃圾死不足惜」。

也有人為外籍留學生說話，「殺了人也有人說殺得好？有病嗎？外籍人就不是人了？」但卻被其他網友圍剿，「外籍洋垃圾死了就死了。如何？」、「什麼時候夷狄變成你們口中的人了？只不過是人性禽獸罷了！」、「為什麼是人？」