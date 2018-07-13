與世隔絕5.5萬年 僅存400人的部落恐遭滅族

加洛瓦（Jarawa）部落。（取自《The Sun》）

2018-07-13 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕加洛瓦（Jarawa）部落在印度洋的安達曼群島與世隔絕5.5萬年，但現今僅存的400名族人，恐在10年內被消滅，因當局計畫開闢一條公路，令外界侵入他們的生活。

綜合外媒報導，Jarawa部落是靠著游牧維生，海洋中的食物來源對他們的生存至關重要，族人經常在淺灘捕魚，用特製的弓箭捕獲豬，蜥蜴和海龜，還喜歡水果和蜂蜜，據說他們對島上150多種植物和350種動物瞭若指掌。

根據慈善機構「生存國際」（Survival International）的說法，令人難以致信的是，經歷了19世紀的英國殖民統治，後來又被日軍佔領，這個失落的國度，將面臨被淘汰的命運，造成滅族的主要因素，竟是一條高速公路將直通他們的祖屋。

遊客及盜獵者看上這個隱居島嶼擁有豐富森林資源，把Jarawa視為野生動物園的動物，為搶救這個即將滅族的部落，有超過25萬人簽署請願書以保證他們的安全。

加洛瓦（Jarawa）部落小孩。（取自《The Sun》）

加洛瓦（Jarawa）部落靠游牧維生。（取自《The Sun》）