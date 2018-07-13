談判化解貿易戰 中方要求美國先把槍放下

2018-07-13 04:44

〔中央社〕中國商務部副部長王受王今天指控美國是「貿易惡霸」，並表示祭出關稅武器的美國應該先把對著中國的槍放下，以及開始信守諾言，才能進行有助終結貿易戰的會談。

王受文代表中國出席世界貿易組織（WTO）本週舉行的政策檢討會議，他指出，是美國「點燃戰火」，中國必須自衛。中美雙方近來加碼相互威脅，揚言要對對方價值數百億美元的商品加徵進口關稅。

彭博（Bloomberg）稍早報導，王受文呼籲美國對口官員，進行新一輪雙邊談判，以解決貿易衝突。一名熟稔美國川普政府思維的消息人士也表示，川普團隊也有意重啟高階談判。

中美上月初舉行第三輪正式談判，當時未能達成協議，中美之間的溝通自此逐漸減少。

王受文在日內瓦告訴記者：「我們曾舉行會談，而且那些會談有好的進展，但有一方無視這些進展，逕行展開貿易戰。」

記者問起需要什麼條件才能談判緩和衝突時，王受文回答：「任何會談要能成功，一方必須先把對著對方腦袋的槍放下來。」

他又說：「會談要有助益，必須要能信守諾言。如果一方老是變來變去，會談將沒有意義。」

至今為止，兩國只對對方價值340億美元的商品加徵進口關稅。但美國10日揚言，要對另外2000億美元的中國商品加徵關稅，中國也立即誓言會報復。

美國總統川普所屬共和黨的要員譴責這場日益升高的貿易爭端，呼籲政府與北京進行會談。

王受文指責美國是「貿易惡霸」，並說川普的作為「不利美國企業、美國消費者和美國勞工」。