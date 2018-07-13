被評為全球對婦女最危險國家 印度怒批數據失真

前湯森路透基金會日前公布全世界對女性最危險國家排行榜，印度名列首位，引起印度政府的不滿，批評這份報告採樣不足讓數據失真，不但詆毀印度的聲譽，還抹煞了當局對改善「女性安全」所做出的努力。（美聯社）

2018-07-13 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）日前透過訪問548名女性議題專家，於6月26日公布全世界對女性最危險國家排行榜，印度名列首位，引起印度政府不滿，批評這份報告採樣不足讓數據失真，不但詆毀印度的聲譽，還抹煞了當局對改善「女性安全」所做出的努力。

綜合外媒報導，印度政府批評這份報告的評估結果有著嚴重的錯誤，印度國家女性事物委員會主席夏爾馬（Rekha Sharma）說，評估人員只訪問101名印度婦女，其中只有50人在國內生活，其他人都住在海外，他指出，「在這樣的報告中我們怎麼可能排第一，在我們後面的有些國家，女性甚至還不可以公開發言！」

而今年4月，印度人民黨主席夏哈（Amit Shah）在一次集會上稱，在印度「婦女有如神一般的地位」，政府已經展開許多保護女性的計畫，例如先前印度總理莫迪曾宣示將在印度每戶人家內設置一個廁所，以及對犯下嚴重罪行的性侵犯處以嚴厲的懲罰，顯示當局決心改善婦女地位的決心。

報告除了印度名列首位，第二至五名分別為阿富汗、敘利亞、索馬利亞、沙烏地阿拉伯，甚至美國也在前10名內。