第一次！台灣作曲家林佳瑩 奪英皇家愛樂協會大獎

2018-07-12 23:20

〔中央社〕28歲台灣新銳作曲家林佳瑩昨天榮獲2018年英國皇家愛樂協會作曲大獎，是這個獎項自1948年設立至今70年來第一位台灣得主，深具意義。

皇家愛樂協會網站11日宣布，林佳瑩由知名作曲家陳銀淑（Unsuk Chin）及兩位英籍作曲大師自眾多高度競爭的作品中選出，奪下皇家愛樂協會作曲大獎（Royal Philharmonic Society Composition Prize）。她同時獲得愛樂管弦樂團（The Philharmonia Orchestra）的委託創作與獎金。

值得矚目的是，林佳瑩的創作成果將於明年夏季，搬上倫敦南岸中心的皇家節慶廳（Royal Festival Hall），由愛樂管弦樂團進行世界首演。

林佳瑩的作品自2015年起榮獲多項國際作曲大獎肯定，包含義大利法魯利國際作曲比賽首獎、芬蘭西貝流士國際作曲大賽第三名、義大利納瓦羅國際作曲比賽第二名、英國「愛之歌」國際作曲比賽首獎等。

這項大獎今年有7位得主，都是28歲或更年輕的20幾歲作曲家。

皇家愛樂協會1813年在倫敦創立，至今超過200年歷史，最具代表性的事蹟是貝多芬第9號交響曲「合唱」是由皇家愛樂協會在1817年委託創作的。

皇家愛樂協會表示，皇家愛樂協會表彰音樂藝術才能的最高水平與卓越性。協會的認可是對精湛音樂成就的保證。

林佳瑩榮獲具有國際聲譽的皇家愛樂協會作曲獎，顯示國際樂壇對台灣年輕作曲家創作的肯定。她表示，對於獲獎感到非常榮幸，也相當期待能替愛樂管弦樂團創作，並於明年首演。

林佳瑩簡介