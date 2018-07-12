川普終於登陸英國 明與女王茶敘

川普搭乘空軍一號在當地時間下午2時抵達倫敦史坦斯特機場（London Stansted Airport），這是川普首度以美國總統身分出訪英國，訪問行程為期4天。（美聯社）

2018-07-12 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在結束混亂的北約峰會後，今日飛抵英國倫敦，展開拖延已久的訪英行程，明日將與英國女王伊莉莎白二世在溫莎茶敘。預計川普此行將會伴隨一連串的反川普抗議活動。

綜合外媒報導，川普搭乘空軍一號在當地時間下午2時抵達倫敦史坦斯特機場（London Stansted Airport），這是川普首度以美國總統身分出訪英國，訪問行程為期4天。結束後，他將飛到芬蘭首都赫爾辛基與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會晤。

川普夫妻抵達英國後，隨後前往倫敦市中心的美國大使館，晚間，英國首相梅伊（Theresa May）將在前首相邱吉爾的出生地布倫海姆宮（Blenheim Palace）舉行歡迎晚宴。週五，川普將與梅伊觀看英國和美國特種部隊的聯合反恐演習，下午則前往溫莎與英國女王茶敘，之後再飛往蘇格蘭私人高爾夫球渡假村度過周末。

英國警察聯合會表示，川普此行對英國警察帶來了巨大壓力。預計週四和週五會有數萬人走上倫敦街頭抗議川普，蘇格蘭格拉斯哥週五也會有抗議活動。英國各地也都會有小規模的示威活動，包括愛丁堡、曼徹斯特、里茲、利物浦、德文郡、貝爾法斯特（北愛爾蘭首都）等地。

此外，在倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）批准下，6公尺高橘色巨型「川普嬰兒（Trump Baby）」氣球，週五可在英國國會廣場花園上空高掛2小時。