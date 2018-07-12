南韓軍情單位曾建議朴槿惠 別打撈世越號

2018-07-12 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨國會議員週三（11日）公布一份相當具爭議的政府文件，軍情單位「國軍機務司令部」（DSC）曾在發生世越號船難後，建議當時的總統朴槿惠，別打撈沈船，就讓其長眠水下，以避免輿論批評。世越號後來在2017年打撈上岸。

《韓國時報》報導，南韓世越號2014年4月16日在朝鮮半島南部海岸沉沒，導致304人喪命，其中大部分罹難者是學生。事後有證據顯示，海警並未積極救援受困者，一些政府官員甚至偽造數據以逃避責任，這起悲劇後來也成了朴槿惠被趕下台的原因之一。

南韓共同民主黨議員李哲熙（Lee Cheol-hee，音譯）週三披露了一份相當具爭議的DSC文件，其寫於2014年6月3日，收件對象是總統辦公室。該文件質疑打撈世越號的效益，建議讓渡輪長眠水下，就像1941年日軍襲擊珍珠港後，美軍並未打撈沉沒軍艦。

DSC在文件中建議，「像美國一樣，我們也可以考慮在沉沒渡輪上建造一座紀念館」，DSC還反對搜尋失蹤乘客的遺體，「讓遺體流向或沉沒海洋，是我們傳統葬禮之一」。

DSC還在2014年5月14日的文件中，建議朴槿惠向民眾展露悲傷、淚流滿面，這將「有助於拉抬她因飽受批評而下降的支持率」。5天後，朴槿惠在全國電視演說中哭了。

另有國會議員上週披露，軍方曾考慮實施戒嚴並動員軍隊平息針對朴槿惠的燭光抗議，大眾對DSC提出這樣的建議感到震驚，總統文在寅本週也已下令徹底調查此案。