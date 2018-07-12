中國貪官驚爆愛滋 當地女教師、女公務員急衝醫院…

2018-07-12 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路上瘋傳1段中國官員染上愛滋病的消息，內容指出，貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣的副縣長楊昌明，在當局打貪落馬後被查出患有愛滋病，當地女教師與公務員竟紛紛趕緊上醫院檢查。

其實這段訊息為2011年的新聞內容，1名與楊昌明上床的女教師在體檢時驗出愛滋病毒陽性反應，因此向警方檢舉遭到強暴；而後楊又牽扯出其他貪腐弊案，楊在看守所期間自爆有染上愛滋病，並提供給疾管機構多達30名女子的名單，承辦檢察官事後向媒體指出，楊的確染上多重性病，但愛滋病涉及隱私，不便多做回應。

當時，楊昌明案引發許多女性的驚恐，因為當地官員為求功名，會對上級長官「貢妻」以供玩樂，許多女教師與女性公務員紛紛醫院做檢查，但媒體詢問教育主管單位，卻稱未聽聞有任何女教職員染上愛滋病，而自稱受楊昌明強暴、因而檢驗出愛滋病的女教師，警方採集到的DNA樣本，也與楊昌明的基因不符。

楊昌明事後被當局確定貪汙逾40萬人民幣（約台幣183萬元），隨後帶往刑事拘留，地檢署聲明會公開審理，但至今沒有下文；這起轟動一時的新聞事件，在近期內又被網友翻出討論，有網友指出「沒事沒事，生死各有命，早死早輪迴」、「那些女的都是去驗血了吧」。