小島爆發鼠患 竟然會傷到珊瑚礁

2018-07-12 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕順手滅鼠患，救救珊瑚礁，最近有科學家研究發現，爆發鼠患的小島周圍的珊瑚礁數量會減少50%，他們研究後指出因為這些老鼠會捕食棲息在島上的海鳥，而海鳥的糞便卻是珊瑚礁養分的來源，科學家認為只要消滅島上的鼠患，有助於挽救瀕危的珊瑚礁。

《愛爾蘭時報》報導，尼古拉斯．格拉姆教授（Dr Nicholas Graham）與其研究團隊在印度洋查戈斯群島（Chagos Archipelago）進行研究，因為這些群島有些小島上沒有老鼠，有些小島則是被外來鼠入侵。

格拉姆教授表示，有些沒有老鼠的小島，棲息的海鳥非常多；而被老鼠入侵的小島，因為老鼠會吃海鳥蛋與雛鳥，有時甚至會獵食成鳥，導致海鳥數量稀少。

而他們發現，海鳥的糞便可以對珊瑚礁「施肥」，牠們在海上飛行與在島內棲息時，為周圍的生態提供了豐富的氮與磷，這些營養物質流入海內，間接讓珊瑚礁受益；科學家們推估，在沒有老鼠的島上，氮含量比有老鼠出沒的島多出了251倍，這個結果讓研究者們非常震驚；加拿大戴爾豪斯大學的研究人員麥克尼爾（Dr Aaron MacNeil）表示，消滅老鼠對於復育珊瑚礁有很大的幫助。

他指出「我們都知道海鳥對島嶼的生態有很大的幫助，但沒想到對珊瑚礁的影響同樣巨大。」

不過，全世界有90%的島嶼被老鼠、貓的外來種入侵，導致生態鏈遭到嚴重打擊；目前已經有580座島嶼已經完成根除鼠患的工作，較常的做法是空投毒餌來處理。

格拉姆教授估計，若要清除查戈斯群島所有的外來入侵鼠需耗資2、3百萬美金（約新台幣6000萬~9000萬元）來處理；不過日後也要小心控制來往船隻，以防老鼠又捲土重來。