四川暴雨50萬人受災 網民謠傳移動「鎮水石犀」惹禍

中國網友盛傳，是因為當局移動了「鎮水石犀」才造成洪水失控，成都文化局人員則鄭重澄清。（翻攝自微博）

2018-07-12 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省近日遭逢大雨，部分地區更發生罕見大洪水，受災人數多達50萬。中國網友盛傳，是因為當局移動了「鎮水石犀」才造成洪水失控，成都文化局人員則鄭重澄清。

綜合媒體報導，四川大雨不停，已在不少地區造成嚴重災情。綿陽發生70年來最大洪水；涪江、嘉陵江、沱江等數十條河流出現超警戒水位；前天（10日）凌晨至今天（12日）為止，成都旅遊局已發布3次緊急預警通知，目前50處景區暫停接待旅客，成都機場有29個航班取消、155架飛機延誤。預估經濟損失達7.48億人民幣（約新台幣34.3億）。

有民眾投信到成都市長信箱，指出洪災是因為當局移動了之前出土的神獸「鎮水石犀」，信中提到「石犀是老祖宗流傳下來鎮水的神獸，希望政府能夠將它搬回原地天府廣場，這樣大雨就可以終止了」。這封信在中國微博上瘋傳，不少人附和「把神獸運回去！」。

成都文化局則嚴正澄清，「鎮水石犀」一直都陳列於成都博物館，沒有離開過天府廣場，不過目前仍缺乏資料，來證明石犀就是秦朝的鎮水神獸。

此外，石犀出土之前成都也發生過2次大洪災，目前沒有任何科學論斷與事實根據，可證明石犀與水患有關，降雨原因是空氣暖溼氣流運動的結果。

《華陽國志》等古籍記載，秦孝文王時李冰在蜀地治水，製作五隻神獸石犀來鎮壓水怪。1973年，四川天府廣場挖到一座重達8.5噸的雕像，極有可能是傳說中的石犀，雕像在2013年出土，由成都文化部門收藏並積極研究，但目前還不能證實就是李冰所埋的鎮水石犀。