川普「不開心」奏效 北約國家同意多攤軍費

〔即時新聞/綜合報導〕對於北約(NATO)軍費支出比例一直相當不滿的美國總統川普,稍早在北約峰會演說時表示,其他北約國家已經同意要提高軍費支出了,並表示他在這次峰會中取得了一些勝利。

綜合外電報導,美國總統川普稍早在北約峰會演說時,表示他在這次的北約峰會上獲得了勝利,他昨晚到今日稍早的兩則推文,「(歐洲各北約會員國)必須立刻付出GDP的2%用作軍費開支」、「所有北約國家必須馬上立下將他們(GDP)的2%用做軍費開支的承諾,而未來最終必須達到4%用作軍費支出」,已經獲得了各個北約會員國的正視,且各國都已同意立刻付出GDP的2%作為軍費開支。

川普先前曾被問到是否會向其他會員國威脅要退出北約?他並未正面否認,僅表示假如北約會員國未提高軍費支出,他會非常「不開心」。不過川普其實有權力不經過美國國會同意,自己決定退出北約,讓歐洲的北約會員國備感壓力,而在稍早德國總理梅克爾(Angela Merkel)也透過簡短聲明證實了川普的說法。

因為北約的約束,美國從冷戰時期至今,每年都幫歐洲會員國承擔了大部分的軍費支出,川普上任後才開始積極處理這項對於美國「不公平」的鉅額開支,要求歐洲各國應提高國防支出,但不少歐洲各國國內都相當反彈,先前北約峰會舉辦國比利時,才爆發人民上街抗議川普要求歐洲國家提高軍費支出。

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.