川普「不開心」奏效 北約國家同意多攤軍費

2018-07-12 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕對於北約（NATO）軍費支出比例一直相當不滿的美國總統川普，稍早在北約峰會演說時表示，其他北約國家已經同意要提高軍費支出了，並表示他在這次峰會中取得了一些勝利。

綜合外電報導，美國總統川普稍早在北約峰會演說時，表示他在這次的北約峰會上獲得了勝利，他昨晚到今日稍早的兩則推文，「（歐洲各北約會員國）必須立刻付出GDP的2%用作軍費開支」、「所有北約國家必須馬上立下將他們（GDP）的2%用做軍費開支的承諾，而未來最終必須達到4%用作軍費支出」，已經獲得了各個北約會員國的正視，且各國都已同意立刻付出GDP的2%作為軍費開支。

川普先前曾被問到是否會向其他會員國威脅要退出北約？他並未正面否認，僅表示假如北約會員國未提高軍費支出，他會非常「不開心」。不過川普其實有權力不經過美國國會同意，自己決定退出北約，讓歐洲的北約會員國備感壓力，而在稍早德國總理梅克爾（Angela Merkel）也透過簡短聲明證實了川普的說法。

因為北約的約束，美國從冷戰時期至今，每年都幫歐洲會員國承擔了大部分的軍費支出，川普上任後才開始積極處理這項對於美國「不公平」的鉅額開支，要求歐洲各國應提高國防支出，但不少歐洲各國國內都相當反彈，先前北約峰會舉辦國比利時，才爆發人民上街抗議川普要求歐洲國家提高軍費支出。

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2018年7月11日