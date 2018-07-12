窮師遭欠薪只能睡學校 學生這樣做讓他暖哭...

巴西美術老師布魯諾（Bruno Rafael Paiva）到學校代課因合約問題遲遲領不到薪水，被迫睡在學校的教室，沒想到學生居然募款集資幫助他度過難關。（圖擷取自Bruno Rafael Paiva臉書）

2018-07-12 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕人間處處有溫暖，善心不分身分及年齡，巴西一名美術老師布魯諾（Bruno Rafael Paiva）先前到塞阿拉州一間學校幫忙代課，兩個月後因合約問題遲遲領不到薪水，經濟拮据的布魯諾無以維生，被迫睡在學校的教室，沒想到學生居然募款集資幫助他度過難關。

綜合外電報導，布魯諾日前幫一位女老師代課，不過兩個月後，卻因為學校合約出問題，讓他領不到薪水，被迫借宿學校。布魯諾將低落的心情寫在臉書，表示沒有薪水無法支付帳單及照顧家人，學生們得知消息後，便開始默默募款，並將放有400巴西雷亞爾（約新台幣3,203元）的鐵盒送給他，打開盒子的瞬間，讓布魯諾感動得流下了眼淚，學生們也向前送上擁抱並替他加油打氣。

布魯諾表示，身為老師從沒想過學生能給予他這麼多的愛和幫助，因為這群孩子讓他重拾教書的熱忱，然後更珍惜這份可貴的師生情誼。一個月後，布魯諾成功的領到第一個月的薪水，之後還發起網路募資，準備回饋給那些生活面臨困境的人。

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