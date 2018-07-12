防中國偷機密 澳洲禁止外國人參與國會實習生計畫

澳洲參議院議長發言人今日表示，由於中國一直試圖透過實習生窺探澳洲事務，澳洲國會已經禁止外國人在國會實習。圖為澳洲國會大廈。（路透檔案照）

2018-07-12 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲參議院議長發言人今日表示，由於中國一直試圖透過實習生滲入澳洲事務，澳洲國會已經禁止國外實習生在國會實習。

綜合媒體報導，澳洲原本有1項實習計畫，開放給世界各國沒有犯罪紀錄的人，到澳洲國會實習至少3個月，為國會議員工作，其間實習生有機會掌握到許多澳洲的機密資料，而中國的實習生除了相當踴躍地申請這項計畫之外，更常常留在澳洲工作超過1年。

這項實習計畫從去年年底開始禁止外籍人士申請，一直到負責招收實習生的澳洲國立大學（Australian National University）在稍早更改官網招生資訊後，增設國籍限制的消息才傳開。負責監督實習計畫這項更動的參議院議長萊恩（Scott Ryan）也在先前強調，「澳洲國會的實習生，只能由澳洲公民來做」。

去年9月，英國《金融時報》就曾報導，有1名在澳洲國會實習的紐西蘭公民，與中國的軍事學校有所勾結，這份報告促使澳洲政府重新審查他們的實習制度，並得出需提高限制的結論。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）去年年底也曾公開譴責中國干預澳洲內政，但中國否認。上個月澳洲才公布1項打擊外國干預內政的新法，所有在澳洲的外國政客、說客都必須被列管，假如有干涉內政之虞，將會被追究刑事責任。