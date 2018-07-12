自稱川普前小三 A片女星脫衣舞涉違法被捕

自稱曾是美國總統川普小三的成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels），今（12）日傳出在俄亥俄州一家脫衣舞俱樂部表演時被捕。（路透）

2018-07-12 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕自稱曾是美國總統川普（Donald Trump）小三的成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels），今（12）日傳出在俄亥俄州一家脫衣舞俱樂部表演時被捕。她的律師認為，這是出於政治動機。

綜合外媒報導，她的代表律師阿韋納蒂（Michael Avenatti）在推特發文稱，他的客戶「狂暴丹尼絲」，真名克莉芙德（Stephanie Clifford），在俄亥俄州第一大城哥倫布（Columbus）一家脫衣舞俱樂部表演時，因涉嫌「在台上容許客人摸她」，被控違返俄州法律而遭逮捕。

阿韋納蒂指出，丹尼絲的整套表演與她在全國近百間脫衣舞俱樂部演出時候一樣，強調當時的表演不涉及性行為。阿韋納蒂稱，丹尼絲是遭「設局」陷害，此舉是出於政治動機，「我們也將針對所有虛假的指控作出回擊」。

阿韋納蒂表示，預計丹尼絲很快將被獲准保釋，並被以一個較輕罪名起訴，他誓言會回擊所以指控。根據俄州的社區防衛法，禁止任何人觸碰在性相關行業中裸體或半裸的工作人員，除非是家人。

「狂暴丹尼絲」先前在上節目與接受八卦雜誌採訪時，大談自己與川普發生過性關係，稱在2016年總統大選前夕，收了川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）13萬美元的「封口費」。