「義和團精神」危險 中國內部抵制聲起

2018-07-12 17:43

〔中央社〕外媒報導，中美貿易大戰一掃中國兩會前後營造「厲害了我的國」的虛假氛圍，在民族主義氣勢仍然大盛的背景下，中國內部有越來越多聲音在抵制「義和團精神」。

法國國際廣播電台（RFI）今天報導，其中一例是中國科技日報總編劉亞東的演講。他批評，中國的科學技術與美國及其他西方國家相比，距離仍然很遠，這本來是常識，卻偏偏有人鼓吹中國全面超越美國。

劉亞東形容這是「忽悠」，「明明在別人的地基上蓋了房子，非說自己有完全、永久產權」。

另一位是吉林大學經濟學院、金融學院院長李曉在2018年畢業典禮上發表講話，主題就是對中美貿易戰的分析。

他在分析中引用中國國歌的一句歌詞「中華民族到了最危險的時候」說：「現在，我不敢說是最危險的時候，但可以說，中華民族到了新的危險的時候。」

李曉反問：「在目前的中美貿易戰中，有些學者提出我們『要不惜一切代價』，這種提法令人匪夷所思。在當今的經濟全球化時代，何謂『要不惜一切代價』？難道要回到改革開放前的時代？」

香港資深媒體人李怡在蘋果專欄文章評論：「『不惜一切代價』就是義和團精神，即是盲目的愛國主義和民族主義。『新四大發明』其實就是知識上的義和團，一帶一路、粵港澳大灣區就是政治上的義和團。」

李怡評論：「『中華民族到了新的危險的時候』不在於外在力量的入侵或制裁，而在於自身。國必自伐，而後人伐之。一切危險都是自身的義和團性格帶來的。」