男女同酬毫無進展？BBC薪資榜單出爐 前12名全是男的

BBC今年薪資排行第一名為體育節目主持人萊因克爾。（美聯社）

2018-07-12 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）昨（11）天公布薪資榜單，排行榜上前12名，「全部都是男性」，榜單上薪水最高的女性與位居榜首的男性，薪水足足差了5586萬台幣。讓人想起今年1月，中國事務總編輯格雷西（Carrie Gracie）為了抗議BBC薪資不公，憤而辭職。

據《BBC》今年度統計，節目「今日比賽」（Match of the Day）體育節目主持人萊因克爾（Gary Lineker）高居薪資榜首，在2017-2018年就賺得175萬至176萬英鎊（約新台幣7082萬元到7123萬元）。

榜單上薪水最高的女性是「舞動奇蹟」（Strictly Come Dancing）等當節目的主持人溫克曼（Claudia Winkleman），年薪只落在37萬到37萬9999英鎊（約新台幣1497萬元到1537萬元）。

BBC指出，溫克曼去年年薪曾拿過第8名，但今年由於BBC Studios現被視為商業實體，因此不需要公布薪酬，此外，加上其他內部結構改組，薪資排行才會降至13名。

另外，BBC更強調，目前名單都尚未納進加薪、減薪的調整，因此，實際薪資排行要到明年才能真正確定。

BBC總裁霍爾（Tony Hall）表示，BBC致力於2020年前改善男女薪資不公的現象，「已經有進展，但仍需要一點時間」，希望能讓榜單上男女人數各占一半。

但BBC Radio 4節目「Woman's Hour」主持人加韋（Jane Garvey）則打臉公司說，男女同酬進度「遲滯不前」（absolutely glacial），無奈地說：「這就是為什麼我們到2018年還要為了男女同酬而奮戰」。

親歐派保守黨國會議員蘇柏利（Anna Soubry）則在推特怒斥霍爾：「需要一點時間？聽你在胡說，只要給女性員工一樣的薪水就能解決了！」