海洋溫柔巨獸成肉塊！冰島不顧國際法規範獵殺瀕危藍鯨

藍鯨被冰島捕鯨公司獵捕，慘變肉塊待售。（圖擷自Sea Sheperd）

2018-07-12 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕冰島一間商業捕鯨公司，在週六獵殺瀕危藍鯨，這頭溫柔巨獸被捕鯨船8號（Hvalur 8）拖至港口屠宰，動保團體指出，他們很有可能將鯨肉切割後，出售日本地區。這是時隔40年，冰島首次傳出非法獵捕藍鯨的消息。

綜合外媒報導，消息指出捕鯨的公司是冰島富商羅夫森（Kristján Loftsson）所有，船員們將33公尺長的藍鯨拖運至碼頭後，紛紛踩在屍體上合照，海洋守護者協會（Sea Sheperd）表示，這頭藍鯨是過去3週被他們獵殺的第22條鯨魚。

藍鯨因以往被過度獵捕，目前全球僅剩1萬至2萬5000隻，被列為瀕危物種，因此受到「國際捕鯨委員會」立法保護，世界自然基金會（WWF）指出，在此法規訂立之前的20世紀，就有高達3萬6千頭藍鯨被捕殺，幾乎將牠們消滅殆盡。

目前全球都已達成禁止捕鯨的共識，但仍有3大國─冰島、瑞典、挪威開放合法捕鯨，不過，冰島政府僅開放捕獵長鬚鯨、小鬚鯨，藍鯨受到國際法保護，因此在任何區域都是禁止捕獵的。

不少研究鯨魚長達好幾十年的專家，看到照片後肯定指出，從尾鰭圖案、體型、皮膚顏色變化都很確定圖中被殺害的，絕對是藍鯨不會錯。海洋守護者協會更踢爆，捕鯨公司試圖將藍鯨屍塊與長鬚鯨的混在一起，蒙混政府闖關出口。

海洋守護者協會英國首席營運長瑞德（Robert Read），要求捕鯨公司提供庫存的鯨肉與設備，讓他們檢驗上頭是否存在藍鯨的DNA，瑞德指出，這種公司必須停止營運，沒有人能容忍受到國際法保護的動物被殺害，他們的作為更有損冰島的名聲。

船員們笑容滿面，一頭藍鯨不知道能讓他們入袋多少錢。（圖擷自Sea Sheperd）