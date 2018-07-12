SpaceX迷你潛艇遭泰國嫌棄 馬斯克推特怒回擊

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）之前也為了協助救援，特地趕製迷你潛水艇。（法新社）

2018-07-12 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕之前泰國一支足球隊受困於山洞中，所幸所有球員現在都已獲救。Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）之前也為了協助救援，特地趕製迷你潛水艇，但卻遭到泰國嫌棄，讓他不滿在推特回擊。

綜合報導指出，馬斯克之前特地趕製迷你潛水艇，這款潛艇是由SpaceX公司獵鷹9號火箭的液氧輸送管所製成，直徑只有31公分，因為體積小、重量輕，不但能穿過狹小洞穴，也方便救援人員攜帶。但泰國足球隊在10日就全被救出，《BBC》更指出，泰國救援任務負責人之一納龍薩（Narongsak Osotthanakorn）認為馬斯克的設備技術太過複雜，不太實際，而且潛水艇對於救援任務也不適合。

馬斯克看到《BBC》報導後，就在推特上回嗆，表示該名官員其實只是當地前省長，但被誤報成救援隊長，而且他根本不是救援專家。馬斯克表示，當時負責指揮救援的史坦頓（Richard Santon）才是專家，他也貼出與史坦頓的對話紀錄，從中可見史坦頓認同馬斯克的計畫，而且兩人還針對救難細節認真討論。