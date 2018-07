SpaceX迷你潛艇遭泰國嫌棄 馬斯克推特怒回擊

2018-07-12 16:43

〔即時新聞/綜合報導〕之前泰國一支足球隊受困於山洞中,所幸所有球員現在都已獲救。Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)之前也為了協助救援,特地趕製迷你潛水艇,但卻遭到泰國嫌棄,讓他不滿在推特回擊。

綜合報導指出,馬斯克之前特地趕製迷你潛水艇,這款潛艇是由SpaceX公司獵鷹9號火箭的液氧輸送管所製成,直徑只有31公分,因為體積小、重量輕,不但能穿過狹小洞穴,也方便救援人員攜帶。但泰國足球隊在10日就全被救出,《BBC》更指出,泰國救援任務負責人之一納龍薩(Narongsak Osotthanakorn)認為馬斯克的設備技術太過複雜,不太實際,而且潛水艇對於救援任務也不適合。

馬斯克看到《BBC》報導後,就在推特上回嗆,表示該名官員其實只是當地前省長,但被誤報成救援隊長,而且他根本不是救援專家。馬斯克表示,當時負責指揮救援的史坦頓(Richard Santon)才是專家,他也貼出與史坦頓的對話紀錄,從中可見史坦頓認同馬斯克的計畫,而且兩人還針對救難細節認真討論。

The former Thai provincial governor (described inaccurately as “rescue chief”) is not the subject matter expert. That would be Dick Stanton, who co-led the dive rescue team. This is our direct correspondence: pic.twitter.com/dmC9l3jiZR