傳中國機師偷抽菸 國航班機急降7000公尺

國航機師疑似在機上抽菸誤觸按鈕，導致機艙失壓，中國國際航空客機示意圖。（歐新社）

2018-07-12 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國國際航空（以下簡稱國航）一班從香港飛往大連的航班，日前竟出現緊急驟降7000公尺狀況，機組人員還一度發出「Mayday」的求救信號，如今初步調查結果指出，竟是機組人員在飛行期間偷抽菸後發生操作失誤所致。

綜合中國媒體報導，這起事件發生在本月10日，中國國航CA106航班晚間7點11分從香港赤鱲角國際機場起飛，起飛後40分鐘左右，機艙溫度突然升高，空調系統幾乎停止運作，機上廣播通報飛機在迅速下降，期間緊急供氧面罩彈出，機上乘客無不陷入恐慌。

報導指出，該架班機在出現異常狀況前，正在1萬700公尺高空巡航飛行，事發當時疑有機組人員在駕駛艙內偷抽菸，誤將兩個組件當成抽風扇按鈕而誤觸，導致機艙失壓。

機師發現狀況後立即向航管申請下降飛行高度，先是下降了600公尺，但機艙仍無法順利增壓，這時機師緊急發出求救信號，並在接下來的12分鐘內大幅下降飛行高度至3040公尺，降幅超過7000公尺，所幸最終並未發生憾事。

事發後，國航表示已對此事展開調查，網友們聞訊紛紛痛罵機組人員瀆職，認為他們只為了抽根菸，竟拿乘客的生命開玩笑，「這種飛機以後誰敢搭？」

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