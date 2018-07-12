中國獨立智庫遭當局突擊 大門焊死封鎖辦公室

自習近平上任後，許多思想成為中國政府的眼中釘，民間獨立智庫所感受到的政府壓力越來越大。（法新社）

2018-07-12 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國碩果僅存的民間獨立智庫之一「天則經濟研究所」，突遭到強制關閉，所租用的辦公室被上鎖，甚至直接把大門焊死；外媒痛批，關閉天則將是習近平時代對於獨立知識分子生活另一次重大打擊。

據《紐約時報》報導，天則經濟研究所租用的辦公室，週三遭到房東突襲，不僅將研究所上鎖，還將其大門焊死，天則部分員工還一度被困在裡面，所長盛洪受訪時指出，房東疑在當局的壓力下被迫關閉辦公室，未來想要找到另一個願意提供房屋給天則的房東將很困難，他無奈地表示：「我們感到十分悲觀，因為我們雖然沒有證據，但我們都知道背後有更高一層人在那兒。」

天則經濟研究所室創立於1993年，其成立目的是促進中國經濟自由化、政府民主化，時常發表對於市場改革，加強私有財產權、法治和其他自由主義思想的研究，多年來，中國政府一直對這家智庫持容忍的態度，有時甚至還會徵求其意見，但自習近平上任後，這些思想已成為中國政府的眼中釘，研究所感受到的政府壓力越來越大。

2017年1月，北京市網際網路信息辦公室以天則經濟研究所網站未取得許可證為由將其關閉，主要人員的微信和微博也無法使用，租用房屋給天則的房東總會接到有關部門警告，要求不許將房屋租給天則所，在北京的辦公室會定期舉版研討會，是中國首都罕見的表達非正統觀點的公開場所，但也在本週遭封鎖。

《紐約時報》指出，天則辦公司的關閉，是習近平時代另一次對獨立知識分子生活的重大打擊。

儘管遭到政府無情打壓，所長盛洪強調，研究所會嘗試找尋其他臨時空間舉辦會議，繼續存在下去，他說：「有影響是肯定的，但不是致命的」，因為「就現在的技術不一定需要一個固定的辦公點。」