指甲留了66年！金氏紀錄最長指甲男人終於剪了...

印度的82歲老翁齊拉爾(Shridhar Chillal)自1952年來就再也沒有剪過左手指甲。(路透)

2018-07-12 14:17

〔即時新聞/綜合報導〕手指甲留了66年,擁有全世界最長指甲的男人,終於決定把他的指甲剪掉了!

印度的82歲老翁齊拉爾(Shridhar Chillal)自1952年來就再也沒有剪過左手指甲,最後次測量時,他的左手指甲總長超過9公尺,他在2015年曾被金氏世界紀錄認證為「單手指甲最長的人」。

齊拉爾在2015年表示,他計畫剪下指甲並送往博物館保存,如今,這個願望成真,他在信不信由你博物館(Ripley’s Believe It or Not!)贊助下,飛到紐約剪指甲,並由孫女施拉妲(Shraddha)陪同下出席展覽揭幕典禮。

回溯齊拉爾留左指甲的原因,他在14歲時因不小心撞斷老師留的長指甲,受到老師的告誡,最後促使他開始留指甲。

齊拉爾曾表示,他的指甲很脆弱,在睡覺時要小心不要壓斷它們,「我不太能動,每半小時左右必須起來,把我的手移到床的另一邊」,而隨著年紀增長,齊拉爾的身體漸漸不堪負荷,除了身體痠痛,左手更因此受損,甚至無法攤開手掌、伸展手指,因此他下定決心剪掉指甲。

齊拉爾的指甲被剪下後,未來將放在「信不信由你博物館」展覽,吸引遊客目光。