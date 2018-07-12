指甲留了66年！金氏紀錄最長指甲男人終於剪了...

印度的82歲老翁齊拉爾（Shridhar Chillal）自1952年來就再也沒有剪過左手指甲。（路透）

2018-07-12 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕手指甲留了66年，擁有全世界最長指甲的男人，終於決定把他的指甲剪掉了！

印度的82歲老翁齊拉爾（Shridhar Chillal）自1952年來就再也沒有剪過左手指甲，最後次測量時，他的左手指甲總長超過9公尺，他在2015年曾被金氏世界紀錄認證為「單手指甲最長的人」。

齊拉爾在2015年表示，他計畫剪下指甲並送往博物館保存，如今，這個願望成真，他在信不信由你博物館（Ripley’s Believe It or Not!）贊助下，飛到紐約剪指甲，並由孫女施拉妲（Shraddha）陪同下出席展覽揭幕典禮。

回溯齊拉爾留左指甲的原因，他在14歲時因不小心撞斷老師留的長指甲，受到老師的告誡，最後促使他開始留指甲。

齊拉爾曾表示，他的指甲很脆弱，在睡覺時要小心不要壓斷它們，「我不太能動，每半小時左右必須起來，把我的手移到床的另一邊」，而隨著年紀增長，齊拉爾的身體漸漸不堪負荷，除了身體痠痛，左手更因此受損，甚至無法攤開手掌、伸展手指，因此他下定決心剪掉指甲。

齊拉爾的指甲被剪下後，未來將放在「信不信由你博物館」展覽，吸引遊客目光。