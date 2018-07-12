夏威夷火山持續噴發 「毒酸雨」恐已進入民生飲水

火山口噴出的氣體含有大量二氧化硫，溶入雨水將形成酸雨。（法新社資料照）

2018-07-12 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷奇勞亞火山（Kilauea）自5月初起進入活動期，至今仍噴發不斷，具毒性的氣體二氧化硫（SO2）不斷被釋放至空氣中，除對人體黏膜造成傷害外，更產生嚴重的酸雨現象，當局憂心，這些酸雨已進入飲水系統中，當地居民若不慎飲用恐影響健康。

綜合外媒報導，美國國家氣象局首席預報員德瑞克洛（Derek Wroe）表示，在過去2個月以來的火山活動中，大量氣態二氧化硫被噴發至高空，已影響該區域空氣組成，隨著當地近日降下大雨，二氧化硫紛紛溶入落下的雨滴中，產生具毒性的酸雨，同時進入集水系統，成了當地民眾的杯中物。

除了形成酸雨外，二氧化硫受陽光催化下會形成俗稱火山煙霧（volcanic smog，VOG）的氣體，若過量接觸會導致民眾的皮膚、眼睛、鼻腔黏膜受刺激而感到不適。

美國國家氣象局的另一名氣象學家指出，火山噴發過程釋放的氣體組成與含量相當不穩定，噴發後產生的酸雨並非持續出現，導致當局判斷上的困難。夏威夷衛生部則表示，目前正擴大監測系統運作範圍，監控當地空氣中二氧化硫的比例，以便及時發布相關警訊提醒民眾。