好羨慕！他奉子成婚 11個姐姐花逾百萬幫辦婚禮兼買房

中國山西省呂梁市一名22歲獨生子高浩珍，有11個姐姐。近日他與相戀5年的女友奉子成婚，姐姐們不僅幫忙設計婚禮，還出資給弟弟買房。（圖翻攝自《北京時間》官網）

2018-07-12 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省呂梁市一名22歲獨生子高浩珍，父親50歲時他才出生，前面已有11個姐姐，從小備受寵愛。近日高浩珍與相戀5年的女友奉子成婚，姐姐們不僅幫忙設計婚禮，還合資人民幣23萬元（約新台幣105萬8638元），準備給弟弟買房。

綜合媒體報導，中陽縣暖泉鎮橋上村一對夫婦72歲的高海貴與69歲的閆兔花，平日靠打工種地為生，兩人連生11名女兒，大女兒今年已49歲，高海貴在50歲那一年，好不容易才盼來了兒子，但高家也因違反計劃生育制度遭到罰款，加上養小孩開銷大，家境並不好。

報導指出，高海貴的九女兒高小平表示，弟弟高中畢業後去學理髮，後來認識了做蛋糕的女朋友，交往多年後決定步入禮堂，但是又沒什麼錢，只能靠姐姐們接濟，包辦婚禮宴客。不僅如此，早在高浩珍訂婚時，11個姐姐便合資給弟弟買房，共計花費人民幣32萬元（約新台幣147萬2888元）。

報導提到，高浩珍似從頭到尾只要扮演好新郎的角色，無須出太多力。高浩珍也透露，姐姐妹特別疼他，把最好的都留給他，捨不得讓他吃苦；姐姐們7、8歲時，就要下田地幹活，但他卻不太需要，連想幫忙挑水，姐姐們也會搶去做。

報導提及，高浩珍與相戀5年、懷孕3個月的女友奉子成婚時，姐姐們比當事人還激動，還穿著同款滿載喜氣的紅色上衣出席，婚禮也圓滿落幕。高浩珍直言，真的非常謝謝姐姐們，承諾未來會努力工作，孝順父母、照顧她們。