電玩美少女被爆約砲成癮 性愛影片在網路流傳...

中國知名手機遊戲《王者榮耀》解說「呆阿拿」，曾自創遊戲角色口訣「1433223」走紅，《抖音》也有百萬粉絲。（圖擷取自微博）

2018-07-12 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名手機遊戲《王者榮耀》美少女解說「呆阿拿」，曾自創遊戲角色口訣「1433223」走紅，《抖音》也有百萬粉絲，最近卻被爆出約砲、援交成癮，性愛影片在色情網路上流傳，甚至「表兄弟」們還組成聯盟交換心得。

綜合媒體報導，曾與呆阿拿交往過的網友在微博上爆料，原本他與呆阿拿是砲友關係，多年呆阿拿因為一段感情大受打擊，開始不斷約砲、援交。呆阿拿還在當援交妹時，被顧客拍裸體影片威脅，他幫呆阿拿擺平這件事後，當晚呆阿拿主動投懷送抱，到他下榻的旅館發生性關係，之後兩人便成為情侶。

爆料網友說，剛開始交往時，兩人經常外出約會、出遊，切大部分的支出都是由他負責，但卻發現呆阿拿仍與多名網友、粉絲上床，氣而向多位「表兄弟」交換心得。

報導提到，消息曝光後，爆料網友提供的照片上有獨特的火燄鳥刺青和黑色袋鼠刺青，呆阿拿背部和大腿的刺青不謀而合，讓許多粉絲相信爆料的真實性。目前呆阿拿尚未對此事件做出回應。

呆阿拿背部特殊的火焰鳥刺青。（圖擷取自微博）